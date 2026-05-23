La denominada Revolución de la Educación en Córdoba sigue avanzando, y el logro más reciente es la asignación de recursos que hizo el gobernador Erasmo Zuleta Bechara para la modernización de 5 instituciones educativas del departamento, y su transformación en sedes multiservicios que posibiliten la implementación de programas técnicos y profesionales.

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Con esta iniciativa, el mandatario departamental le apuesta a la ampliación del acceso a la educación superior de miles de jóvenes bachilleres, acercando las ofertas de educación superior a las subregiones, y se suma a la reciente entrega de 1.847 becas para formación técnica a igual número de estudiantes del programa Educar Para el Trabajo.

“Vamos a realizar las adecuaciones para que los profesores tengan mejores condiciones laborales, y nuestros estudiantes cuenten con los espacios necesarios para que puedan formarse no solamente como bachilleres, sino también como técnicos y profesionales en sus propios municipios”, señaló Zuleta Bechara.

Este viernes 22 de mayo el gobernador oficializó la inversión en la Institución Educativa Enrique Olaya Herrera, del municipio de San Bernardo del Viento, por más de $15.390 millones de pesos destinados a modernizar y transformar este centro de formación.

Esta sede se une a la transformación de otros cuatro planteles educativos: Institución Educativa Germán Gómez Peláez, en Puerto Libertador; Institución Educativa Simón Bolívar, en Planeta Rica; Megacolegio Álvaro Ulcue Chocue, en Tuchín, y la Institución Educativa Los Córdobas, en el municipio del mismo nombre. Así las cosas, para la adecuación de los cinco colegios, la gobernación de Córdoba invertirá cerca de 80 mil millones de pesos.

Las obras a realizar incluyen mejoramiento de aulas, canchas, bibliotecas, auditorios, laboratorios, entre otros escenarios.