Los secretarios General de Montería, Daniel Patrón, y de Desarrollo Económico, José Nicolás Barrios, se reunieron con Eduardo Nayib Cristo, CEO de la Cámara de Comercio e Industrias Colombo-Panameña --organización que integra a más de 80 empresas colombianas y panameñas de diferentes sectores económicos-- con el propósito de fortalecer la promoción de servicios y productos locales e identificar nuevas oportunidades comerciales de Montería con Panamá, Centroamérica y el Caribe.

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En el encuentro socializaron la oferta empresarial de la ciudad de Montería y del departamento de Córdoba, destacando el potencial de empresas de sectores como agroindustria, alimentos, ganadería, comercio, servicios y turismo, interesadas en avanzar en procesos de internacionalización y apertura de nuevos mercados.

El alcalde Hugo Kerguelén García destacó que este tipo de acercamientos permiten seguir posicionando a Montería como una ciudad competitiva y atractiva para la inversión y el intercambio comercial regional. “Montería tiene una gran capacidad productiva y empresarial que hoy queremos conectar con mercados internacionales. Este tipo de alianzas nos permite abrir puertas para nuestros empresarios, generar nuevas oportunidades y seguir consolidando a nuestra ciudad como un territorio estratégico para el desarrollo económico del Caribe colombiano”.

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Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, José Nicolás Barrios, señaló que el encuentro representa un paso importante para seguir fortaleciendo la capacidad exportadora del territorio. “Estamos construyendo conexiones que faciliten el acceso de nuestras empresas a redes comerciales internacionales. Montería y Córdoba tienen sectores con alto potencial exportador y queremos acompañar a nuestros empresarios en ese proceso de expansión hacia mercados internacionales estratégicos”.

Por su parte el secretario General de Montería, Daniel Patrón, destacó la importancia de consolidar alianzas estratégicas que permitan proyectar a la ciudad a nivel internacional. “Desde la administración municipal seguimos generando escenarios de articulación institucional y empresarial que permitan fortalecer la competitividad de Montería. Queremos que nuestros empresarios encuentren más opciones para crecer, innovar y llevar sus productos y servicios a nuevos mercados”.

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