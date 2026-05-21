Real Cartagena y Unión Magdalena definirán el último finalista del ascenso para este semestre.
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El onceno bolivarense tiene todo a su favor, debido a que recibe al Barranquilla FC, este jueves, a partir de las 7:30 p. m., en el estadio Jaime Morón.
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Los heroicos jugarán ya sabiendo el resultado del ‘Ciclón’, que a primer turno, y en Valledupar, recibirá al Bogotá FC, desde las 4 p. m.
Si el Unión Magdalena no gana, los cartageneros ya jugarán siendo finalistas, en donde ya espera el Envigado FC.
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Cabe recordar que los partidos no se jugarán en horario similar debido a que Unión Magdalena no encontró un estadio en el que pudiera jugar en horario nocturno.