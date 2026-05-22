No existe pare. Barranquilla sigue apretando el acelerador a fondo para conseguir la realización de un Gran Premio de la Indycar Series, la categoría de carreras de monoplazas más importante de Estados Unidos y de toda América.

Desde el pasado miércoles, una delegación de la Alcaldía se encuentra en Indianápolis, estado de Indiana, donde este fin de semana se disputará la edición 110 de las 500 Millas de Indianápolis, uno de los eventos más emblemáticos, tradicionales y relevantes del automovilismo mundial, el cual hace parte de la Indycar Series.

“Aquí estamos en Indianápolis, trabajando para que esto muy pronto sea una realidad en Barranquilla, la capital del deporte en Colombia”, trinó Alejandro Char, alcalde de la ciudad, a través de su cuenta en X.

El burgomaestre también publicó un par de videos en los que aparecen rodando algunos autos en el óvalo Indianapolis Motor Speedway, en el que se vivirá la mítica competición, este domingo, a partir de las 11:45 p. m., con 33 monoplazas que darán 200 vueltas y desarrollarán velocidades superiores a los 380 kilómetros por hora.

LAS GESTIONES

Ese mar de adrenalina podría bañar a la capital del Atlántico si finalmente consigue la sede para efectuar la válida. EL HERALDO conoció que en busca de ese objetivo, el jueves anterior se realizó una reunión con Mark Miles, director ejecutivo (CEO), de la Indycar; Doug Boles, presidente; Scot Elkins, director general de oficiales; y Kyle Novak, director de carrera.

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En el encuentro, en el que Ana María Aljure, gerente de ciudad, y Daniel Trujillo, secretario de Deportes del Distrito, encabezaban la delegación barranquillera, se presentó el posible trazado de la competencia, que recorrería el Malecón del Río, la calle 72, la Vía 40 y la calle 78.

De los diálogos se levantó un acta en el que se acordaron varios puntos, entre ellos, una visita a Barranquilla de los jerarcas y expertos de la Indycar para analizar pormenores de lo que sería el circuito callejero que ofrece ‘Curramba’, entre otros aspectos.

“Vamos por buen camino. Se ha venido trabajando de la mano con las personas que organizan el tema. Yo espero darles esa noticia a los barranquilleros antes de que termine este semestre. La realidad es que la ciudad está a punto de organizar un Gran Premio de IndyCar”, confirmó Char el pasado 3 de mayo en diálogo con EL HERALDO.

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En esa ocasión, el mandatario afirmó que es un hecho que será un contrato multianual, de al menos dos válidas. “Y el sueño nuestro es que el próximo año, el 2027, se pueda realizar una de esas válidas acá”, apuntó Char Chaljub.

El alcalde contó que “hay que hacer ciertas inversiones” para recibir la IndyCar en ‘Curramba’ y aclaró que este evento en nada obstaculiza o frustra la aspiración de acoger una válida de Fórmula Uno.

“No, para nada, todo lo contrario. Eso lo que hace es consolidar a Barranquilla como una capital del automovilismo. Es lo que estamos buscando hace meses. Tenemos las características, tenemos la experiencia. Somos una ciudad que organiza grandes eventos de todo tipo. Queremos llegar al automovilismo, y que Barranquilla sea un eje central de América Latina en estas en estas carreras”, expresó Alejandro Char.

La IndyCar se destaca por su alta competitividad. Se disputa en circuitos callejeros y en óvalos. Los vehículos alcanzan velocidades de casi 400 kilómetros por hora en óvalos. Las 500 Millas de Indianápolis es el evento principal.

Barranquilla ya ha organizado algunas válidas del Campeonato Nacional de Karts (en el Malecón del Río), viene alistando un festival de automovilismo para el próximo 16 de agosto, con Juan Pablo Montoya y su hijo, Santiago Montoya, como organizadores, con el respaldo de Pony Malta; y continúa trabajando por un Gran Premio de Fórmula Uno.

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