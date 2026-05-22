Al ritmo de las melodías del vallenato, una nutrida asistencia de atlanticenses se concentra a estas horas de la tarde del viernes en la Plaza de La Paz para el cierre de campaña de la candidata a la Presidencia, Paloma Valencia, en la ciudad de Barranquilla.

Entre las banderas blancas y pancartas de apoyo a la candidata, el público disfruta de un espectáculo musical vallenato y de actividades didácticas.

Algunos asistentes al evento como Nataly Niebles, residente en la capital del Atlántico, destacaron las propuestas de Valencia en materia de seguridad y economía.

Otros asistentes al evento arribaron también desde varios sectores del Atlántico como Lucía Garrido, que se desplazó desde Piojo para disfrutar del evento.

“El Atlántico vota a la derecha y por eso estoy aquí con mi familia apoyando a Paloma en Barranquilla que quiere seguir creciendo en los próximos 4 años”, dijo.

Mientras transcurre el acto, los seguidores del partido Centro Democrático se organizan con pancartas en apoyo a la fórmula vicepresidencial de Valencia, el economista Juan Daniel Oviedo.

Otras personalidades que asistieron al evento son los senadores Carlos Meisel, Armando Zabaraín, el concejal Andrés Ballesteros, entre demás figuras políticas.

“Que Los Pepes y Los Costeños busquen un escondite, porque voy detrás de ellos”: Paloma Valencia en Barranquilla

Durante su arribo a la ciudad de Barranquilla, la candidata Paloma Valencia reafirmó su lucha contra la inseguridad que azota a la capital del Atlántico y prometió poner “mano dura” contra los grupos criminales que vive extorsionando a la ciudadanía “.

“Yo no creo que estemos mejor ahora que antes, pero yo tengo una misión y lo digo desde Barranquilla que la viven extorsionando, a Soledad y a los otros municipios, que esto llegará a su fin muy pronto. Que tengan total seguridad los comerciantes”, dijo.

Al mismo tiempo, se fue de frente contra la política de paz total del Gobierno Petro.

“Estos grupos no han hecho más que desangrar el país, con mano de hierro vamos a ponerle fin a esta política de muerte y a sacar los criminales de sus escondites”, declaró.

Además, la candidata del Centro Democrático afirmó que “los comerciantes tendrán una reactivación económica, ese es el plan tras acabar con la inseguridad y el conflicto”.

”La gente del Caribe va a tener una factura de energía justa y a mitad de precio en los próximos años”: Paloma Valencia

Paloma Valencia también prometió a la ciudadanía barranquillera y del resto del Caribe, que desde el primer día de su gobierno las facturas de energía no van a ser más un “dolor de cabeza” para las familias.

En ese contexto, Valencia confirmó que a través del suministro de subsistencia los estratos 1 pagaran solo la mitad de su factura.

“Con este modelo no solo aseguramos una tarifa justa, sino también equitativa para las familias. He visto en mis recorridos por Montería o Sucre que hay gente en escasas condiciones y paga hasta $400 mil en un mes, eso es inaceptable”, comentó.

De esta manera, mencionó que para los estratos 2 y 3 habrá descuentos especiales.

“Los estratos 2 tendrán hasta un 40% de descuento y los estratos 3 van a tener un 20%, esto hace parte de una política justa para equiparar los gastos del hogar”, dijo.

Por otro lado, la candidata agregó que “daré seguimiento a la política de transición energética para la instalación de paneles solares, comenzando aquí en Barranquilla”.