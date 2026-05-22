Kevin Whitaker, ex embajador de Estados Unidos en Colombia, estuvo en la ciudad de Barranquilla dialogando sobre los temas más relevantes que marcan la parada en lo que tiene que ver con las relaciones entre ambos países.

En ese sentido, el ex funcionario norteamericano, sostuvo durante la XXVII Asamblea de Afiliados de la Cámara Colombo Americana (AmCham Atlántico y Magdalena) que los retos para el próximo mandatario colombiano son grandes, teniendo en cuenta que para su posesión, le va a tocar entablar relaciones con Donald Trump durante dos años.

“Hay muy pocos ejemplos de líderes internacionales que han podido tratar con éxito con el presidente Trump, los que resultan abrazarlo, como es el caso del secretario General de la Otan, que ha dicho que Trump “es nuestro papá”, y cosas similares para intentarlo atraer, pero eso no funciona así de esa manera”, aseguró el ex embajador de Estados Unidos en Colombia durante el panel de dicha asamblea llamado ‘Colombia - Estados Unidos’, moderado por la directora de EL HERALDO, Erika Fontalvo.

Whitaker enfatizó que dependiendo de quién quede como presidente en Colombia, es clave que en su mente pueda tener una visión que pueda llamar la atención del presidente estadounidense.

“Lo que vemos de Donald Trump es que su estilo es muy particular, vemos como le llaman la atención gobiernos como el de Argentina con el mandato de Javier Milei, y pese a ello, el presidente Trump es el presidente, y tiene mucho poder, particularmente en un mundo donde se está perdiendo esa capacidad institucional de la política exterior”, señaló Whitaker.

Otro punto que socializó el ex embajador tiene que ver con la autonomía que debería tener el próximo gobierno, afirmando que las características que le gustan a Trump es de un país pujante con gran futuro en todos los ámbitos.

Política de drogas

Durante la conversación, el ex embajador habló de un tema importante en la política norteamericana, tiene que ver con las drogas, recordando que cuando él fue el embajador de Estados Unidos en Colombia, fue un tema central para ese entonces, por lo que tocar nuevamente el tema, es fundamental para avanzar en las relaciones que, a fecha de hoy, ha tenido contrastes muy marcados durante la gobernanza de Gustavo Petro.

“Colombia necesita hacer lo necesario en el tema de las drogas, sobre todo en la fumigación. Si estás haciendo fumigación, está cumpliendo, si no, no. Y la verdad es que Iván Duque y su administración estaba haciendo muchas cosas y es, a mi juicio, imposible reemplazar con la fumigación, cosa que es un error, funcionó muy bien, yo no estoy de acuerdo con la decisión de la corte, pero es la decisión. Entonces, si se regresa eso, eso va a ser muy complicado para cualquier administración colombiana”, destacó Whitaker.

Manifestó además que una de las ventajas grandes que tiene Colombia es esa relación entre los entes de seguridad, lo que hace, que políticas como la de las drogas y la misma seguridad, sean más accesibles.

Situación con Venezuela

Whitaker, durante su intervención en la Asamblea de Afiliados de AmCham, precisó que si es posible que Estados Unidos pueda hacer inversión en Venezuela, sin embargo, sostuvo que es algo que se va a tener que cuadrar y sortear.

“Eso depende de los números, pero la oportunidad de hacer eso está, y es muy bienvenido en los Estados Unidos. En la medida que ustedes (Colombia) están con los estándares altos que tienen los colombianos y con la habilidad de así subir la economía de Venezuela, eso ayuda a Colombia, y por ende, Venezuela aumentará la posibilidad, especialmente de un regreso de los venezolanos que han ido a otros países, no solamente a Colombia, sino a otros países”, manifestó Whitaker.

Otros invitados

Durante el evento celebrado el pasado jueves, estuvo presente la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, quien expuso el panorama actual en materia comercial entre Colombia y Estados Unidos, enfocando su mirada en la región Caribe. También estuvo presente el secretario de Desarrollo Económico de Barranquilla, Henry Cáceres, resaltando la realización de estos eventos.