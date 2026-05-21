Promigas Perú presentó su primera central térmica a gas natural en la Zona Económica Especial de Paita, un proyecto estratégico que fortalece el suministro de energía eléctrica en el norte del país y contribuye al desarrollo industrial y social de la región.

En un comunicado, la empresa sostuvo que la nueva planta cuenta con una capacidad de 19,6 MW y permitirá atender una demanda anual superior a 160 GWh, equivalente al consumo aproximado de 155 mil hogares en las zonas de cobertura de Electronoroeste (ENOSA), lo cual representa un impacto en la calidad de vida de 600 mil personas.

La infraestructura estará interconectada a la red de ENOSA, garantizando un suministro eléctrico más confiable y continuo para los usuarios del norte del país.

“Este proyecto refleja el avance de Promigas en su evolución hacia una compañía multienergética, al tiempo que reafirma nuestro compromiso con el desarrollo de soluciones que fortalezcan la competitividad y mejoren la calidad de vida de las comunidades donde operamos”, destacó Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas.

Agregó que la central incorpora tecnología de última generación con motores Bergen Engines, diseñados para optimizar el consumo de gas natural y reducir las emisiones frente a otras tecnologías de generación, aportando a una operación más eficiente y sostenible.

“La planta de generación térmica en Paita aporta una solución confiable que acompaña el crecimiento de sectores productivos clave. Hoy, además de beneficiar a más de 1,5 millones de peruanos con el servicio de gas natural, seguimos consolidando nuestro liderazgo en el desarrollo de proyectos energéticos en el país”, señaló Miguel Maal, gerente general de Promigas Perú.