La compañía Promigas lanzó una dura advertencia ante la Corte de King’s Bench de Alberta, en Canadá, sobre las consecuencias que tendría la intención de Canacol Energy de terminar contratos de transporte de gas natural suscritos con la compañía en Colombia. En una declaración juramentada, se aseguró que cualquier terminación de estos contratos tendría “efectos catastróficos” para Canacol, el sistema energético colombiano y el proceso de reorganización que adelanta la gasífera bajo la ley canadiense CCAA.

“La terminación de los acuerdos de Promigas también provocaría escasez de gas natural en Colombia y consecuencias económicas adversas para la sociedad colombiana en su conjunto”, dijo la compañía en una información suministrada al medio Valora Analitik.

Promigas sostuvo además que actualmente Colombia no cuenta con capacidad excedente de producción de gas natural, por lo que retirar el suministro asociado a Canacol del sistema generaría escasez generalizada.

La compañía advirtió que el impacto sería especialmente fuerte sobre usuarios vulnerables y de menores ingresos.

“Esto necesariamente privaría a muchos usuarios finales, en particular a los usuarios más vulnerables y de bajos ingresos, del acceso a gas natural asequible, causando sufrimiento generalizado”, agregó.

Aquí hay que resaltar que este jueves la corte canadiense decidirá sobre la solicitud de Canacol Energy, empresa que aporta el 7,5 % del suministro de gas en Colombia, para terminar unos contratos estratégicos. Dicha petición ha generado reacciones de las empresas afectadas.