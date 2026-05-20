El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, dio a conocer este miércoles 20 de mayo detalles de la 64.ª Feria Nacional de la Ganadería, celebración que este año contará con una programación de primer nivel y que se proyecta como una de las más exitosas de los últimos años por su impacto en el turismo, el comercio y la generación de empleo en todo el departamento.

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Uno de los eventos centrales será ‘El Concierto de Todos’, programado para el 7 de junio y considerado por el mandatario como el espectáculo musical más grande en la historia de Córdoba. Será posible gracias al respaldo de Bavaria y la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), empresas que asumirán la totalidad de los costos de su realización.

Cortesía Gobernación de Córdoba

El espectáculo reunirá a Manuel Turizo, Eddy Herrera, Mr. Black, Jessi Uribe y Farid Ortiz, entre otros artistas. Los recursos obtenidos a partir de esta iniciativa serán destinados a apoyar a las familias damnificadas por las inundaciones ocasionadas por el frente frío del pasado mes de febrero.

“Esto me llena de mucho orgullo porque creo que es el concierto gratuito más grande y que le cuesta cero pesos a la gobernación. Esto demuestra la confianza de la empresa privada y del país en nuestro departamento de Córdoba. Gracias por creer y por regalarnos a nosotros, los cordobeses, este gran evento”, expresó Zuleta Bechara.

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Esta tradicional feria mueve la economía de Córdoba en más de 60 mil millones de pesos y genera más de 20 mil empleos temporales.

“Cuando un turista llega a Córdoba se benefician el taxista, el mototaxista, el vendedor ambulante, el restaurante, el bar y el hotel. De verdad, esta Feria seguirá quedando para la historia”, concluyó el gobernador durante una rueda de prensa sobre este gran evento que se desarrollará del 5 al 15 de junio.