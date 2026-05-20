La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) con apoyo de la alcaldía de Montería inició una nueva entrega de ayudas humanitarias a las familias que resultaron damnificadas durante el frente frío del mes de febrero.

Lea: La falta de energía frena la puesta en operación del sistema de alcantarillado de Nueva Estación, Córdoba

Los primeros en recibirla fueron los pobladores de los barrios La Vid y Los Colores, y este miércoles le corresponderá a los residentes de El Portal, sectores 1 y 2; El Ébano y Villa Nazareth, según lo confirmó el secretario de Gobierno de Montería, Carlos García Suárez.

Agregó que para acceder a las ayudas el ciudadano debe presentar fotocopia de la cédula, estar registrado como damnificado y ser cabeza de hogar, tal como se realizó en la caracterización durante la recolección de información en el censo.

Lea: Entregan computadores en los colegios de Puerto Libertador, Córdoba, afectados por las inundaciones

Las personas podrán verificar su respectivo registro en la página de la UNGRD, http://201.130.16.28:8080/HOME/HOME.

La alcaldía de Montería, en coordinación con la UNGRD, dispuso el Coliseo de Combate de la Villa Olímpica de Occidente como el lugar donde distribuyen las ayudas, en el horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.