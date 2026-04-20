En desarrollo de una asamblea estudiantil efectuada en la sede Puerta Roja de la Universidad de Sucre este lunes 20 de abril los presentes debatieron y analizaron lo que ellos consideran “graves irregularidades evidenciadas en torno al sistema de puntos salariales y su impacto” en la alma máter.

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Luego de varias horas de debate los estudiantes, bajo el liderazgo de Flor Peluffo, que es su representante ante el Consejo Superior, máximo estamento de la Universidad de Sucre, decidieron impulsar de manera inmediata ante esta instancia la reglamentación de los procedimientos relacionados con la asignación de puntos salariales, de conformidad con lo

establecido en el artículo 23 del Decreto 1279 de 2002 y a su vez reformar el Acuerdo 15 de 2008, con el fin de ajustarlo a una reglamentación clara, actualizada y estricta sobre la asignación de puntajes salariales y el funcionamiento del comité encargado de este proceso.

A su vez piden que sea modificado y actualizado el Estatuto Docente de la Universidad de Sucre que está contenido en el Acuerdo 13 de 1994 “por tratarse de una norma desactualizada frente a las necesidades actuales de la institución”.

A su vez piden que sea incluido, dentro de esas reglamentaciones y reformas, “mecanismos de control, seguimiento y vigilancia sobre la asignación de puntos salariales y sobre la producción académica que sirve de base para su reconocimiento, de manera que se garantice transparencia y se proteja la sostenibilidad financiera de la Universidad”.

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Los estudiantes se mantienen en asamblea permanente con cese indefinido de actividades académicas hasta que el consejo superior impulse las regulaciones y adopte medidas concretas frente a la situación denunciada, y el cierre de la sede educativa “como medida de presión frente a la falta de respuestas y soluciones concretas por parte de la administración”.