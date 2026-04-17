El Polideportivo Las Delicias, en Sincelejo, no solo se llenó de deportistas sino también de músicos y bailarines que amenizaron la jornada inaugural del Campeonato Ranking G1 y Open Nacional de Taekwondo que se inició ayer jueves y termina mañana sábado 18 de abril.

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Al son de tambores y gaitas las mujeres vestidas con coloridos atuendos llenaron de alegría este escenario que concentra a unos 800 deportistas de diferentes ligas de Taekwondo del país que han llegado además a la ciudad de Sincelejo a conocerla porque en el 2027 es la sede oficial de esta disciplina en el marco de los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos Paranacionales Córdoba – Sucre.

El alcalde Yahir Acuña Cardales estuvo presente en la inauguración este viernes 17 de abril donde saludó a las delegaciones y les agradeció por visitar la ciudad que en su cuatrienio “vive la época dorada del deporte”, al tiempo que les informó e invitó a la Copa Mundial de Sóftbol Masculino Sub 23 a desarrollarse del 25 de abril al 3 de mayo con la participación de 12 países.

Por su parte, el vicepresidente de la Federación Colombiana de Taekwondo, José Mangones Correa, también le agradeció a las delegaciones por su participación en este campeonato, al igual que al cuerpo de jueces y a toda la familia de esta disciplina, pero en especial al alcalde Yahir Acuña Cardales “por devolverle las esperanzas a los deportistas sincelejanos”.

El evento que culmina este sábado --día en el que están programados 200 combates-- es organizado por la Liga de Taekwondo de Sucre, con el aval de la Federación Colombiana de TKD y el apoyo de la Alcaldía de Sincelejo.