La secretaria del Interior de Sucre, Mileicy Barrios Chávez, le solicitó a la fuerza pública más operaciones y mayor pie de fuerza para enfrentar delitos como el narcotráfico, la extorsión y otras economías ilegales.

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Su pedido se produjo en el marco de una reunión con la fuerza pública y otras autoridades civiles de los departamentos de Sucre y Córdoba en la sede de la Décima Primera Brigada del Ejército, en la ciudad de Montería, donde definieron las estrategias a implementar en contra de las estructuras criminales

Barrios Chávez destacó que en este espacio tanto ella como el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, escucharon las peticiones de las fuerzas para mejorar su operatividad.

“Con altos miembros de la fuerza pública reiteramos nuestro compromiso con la seguridad del departamento. Agradecemos su esfuerzo y trabajamos en articulación por la integridad de las familias sucreñas. El trabajo articulado entre la fuerza pública y la administración es fundamental para garantizar la integridad de nuestras comunidades. Hoy avanzamos en acciones concretas que permitirán resultados más efectivos en el territorio”, sostuvo la funcionaria de Sucre.

En el encuentro participaron el brigadier general Eduardo Arias Rojas, comandante de la Séptima División del Ejército, que se unió virtualmente; el brigadier general Óscar Díaz Montiel, comandante de la Décima Primera Brigada del Ejército; otros mandos del Ejército, de la Policía y la Armada Nacional, Fiscalía General y CTI.