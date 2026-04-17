Un total de 212 docentes del Atlántico lograron ascender o reubicarse salarialmente dentro del escalafón docente tras superar el proceso de evaluación establecido a nivel nacional, según confirmó la Secretaría de Educación departamental.

La cifra representa el 73 % de los 289 educadores inscritos, quienes participaron en la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF), requisito clave para avanzar en la carrera docente bajo lo establecido en el Decreto 1278 de 2002.

El proceso, que mide competencias, formación y desempeño, fue aplicado en esta ocasión por la Universidad de Antioquia, con el objetivo de garantizar transparencia y rigor académico.

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La secretaria de Educación del Atlántico, Maribel Castro, señaló que el resultado evidencia el compromiso del magisterio con su formación y desarrollo profesional.

“Este logro refleja el esfuerzo de nuestros docentes por cualificarse y avanzar en su carrera. Cada ascenso también impacta la calidad educativa que reciben los estudiantes”, afirmó.

Ascenso que impacta ingresos y calidad educativa

El proceso permite a los docentes no solo a cambiar de grado dentro del escalafón (1, 2 o 3), sino también mejorar su ubicación salarial en los niveles A, B, C o D, lo que se traduce en un aumento de ingresos.

Para participar, los educadores deben cumplir requisitos como mínimo tres años de servicio, evaluaciones de desempeño satisfactorias y la aprobación del examen de competencias.

Desde la administración departamental se ha impulsado una política de fortalecimiento docente basada en formación avanzada, incluyendo especializaciones, maestrías y doctorados, lo que ha incidido en los resultados.

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El gobernador Eduardo Verano destacó que este avance responde a una estrategia sostenida de inversión en educación.

“Las políticas de formación están dando resultados. Hoy tenemos docentes mejor preparados, y eso se refleja en su desempeño y en la calidad educativa del departamento”, indicó.

Formación y evaluación, la clave

La Secretaría de Educación subrayó que este tipo de procesos no solo representan una mejora salarial, sino también un reconocimiento al esfuerzo académico y a la vocación docente.

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Además, reiteró que continuará acompañando a los maestros en su desarrollo profesional, con el objetivo de fortalecer el sistema educativo en el Atlántico.

El resultado, más allá de lo individual, se proyecta como un avance en la calidad de la educación, al vincular la formación docente con mejores condiciones laborales y mayor impacto en el aula.

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