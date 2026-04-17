La fiscal 32 de Patrimonio Económico, Betzaida Guerra, aseguró este viernes en audiencia que Silvia Gette Ponce ya cumplió la condena penal impuesta, al citar una decisión judicial que así lo establece.

“Existe copia de la decisión del 11 de julio del 2022 que establece como decisión que la señora Silvia Guette ya cumplió la pena a la que fue sentenciada”, dijo la fiscal durante su intervención.

Además, recalcó que dicha determinación no está en discusión dentro del proceso. “Esto es una decisión que le compete declarar al juez de ejecución de penas y el juez que vigiló el cumplimiento de la pena”.

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En ese contexto, defendió el restablecimiento de los derechos de Gette Ponce y reiteró el alcance de las medidas adoptadas por la justicia.

“No importa la naturaleza del asunto, sino que lo que importa es que el delito no puede generar ningún tipo de derecho”, expresó.

Asimismo, explicó el alcance de la restitución ordenada: “lo que se restablece es el cargo, no el tiempo; el tiempo pasado no puede regresar”.

La fiscal también insistió en que las medidas buscan revertir los efectos de actuaciones ilícitas. “El único evento de restablecimiento del derecho es cancelar efectos del delito y dos, la forma también delictiva como se desvinculó a Silvia Gette Ponce”, indicó.

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Finalmente, subrayó el deber de los jueces en este tipo de casos: “es un deber constitucional y legal de los jueces penales de impedir que el delito siga irrogando efectos perjudiciales”.