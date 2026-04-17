Con el propósito de fortalecer la seguridad y convivencia de los soledeños, las ‘Caravanas por la Vida’, ampliaron su margen de operación en un jornada diurna en distintos sectores del municipio.

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La estrategia impulsada por la Alcaldía de Soledad, a través de la Secretaría de Gobierno, fue desplegada el jueves 16 de abril; inicialmente en los barrios 7 de Agosto, Cachimbero y Las Marina.

En cabeza de uniformados de la Policía Nacional y del Ejército se realizaron intervenciones sorpresivas, contemplando requisas, verificación de antecedentes e inspecciones en puntos estratégicos.

El cambio a un horario diurno del patrullaje de las caravanas representa un cambio significativo en la dinámica de los operativos, los cuales tradicionalmente son realizados en la noche.

Según explicó la administración municipal, esta decisión obedece a la necesidad de ampliar el alcance de las acciones de control y generar un impacto más visible en la cotidianidad de los habitantes, quienes ahora pueden percibir de manera directa el despliegue de las autoridades en sus sectores.

En ese sentido, durante el recorrido, los miembros de la fuerza pública interactuaron con la comunidad, atendieron inquietudes y reforzaron mensajes de prevención. Además de invitar a los ciudadanos a denunciar cualquier hecho sospechoso y a trabajar de manera conjunta por la seguridad del territorio.

Por su parte, el coronel Carlos Valencia, secretario de Gobierno municipal, resaltó la importancia de la presencia institucional en distintos sectores del municipio por medio de operativos de esta característica.

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“A partir de la fecha, estas caravanas por la vida también se estarán realizando en el día, queremos que la comunidad evidencie que hay un trabajo constante por su seguridad y que la presencia de la fuerza pública en los barrios es real y permanente”, señaló el funcionario.