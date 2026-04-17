La situación jurídica de Silvia Gette podría definirse en los próximos días. Así lo dio a conocer su abogada, Bianith Bohórquez, quien explicó que durante la audiencia realizada en la mañana de este viernes fueron sustentados los recursos por parte de recurrentes y no recurrentes, con lo que concluyó el trámite ordinario establecido por la ley para este proceso.

“Ya no hay más audiencias. La última fue este viernes con la sustentación de los recursos en calidad de recurrente y no recurrente, la cual dio por finalizada y ya solamente estamos a la espera de la decisión del fallo de tutela que interpuso el Ministerio de Educación donde suspendió de manera provisional la medida adoptada por este juez de primera instancia por lo que estamos a la espera de qué decisión se toma por parte de este juzgado frente a la tutela impetrada”, dijo Bohórquez.

Según la jurista, ahora solo queda pendiente la decisión de segunda instancia y el fallo de la tutela interpuesta por el Ministerio de Educación Nacional, recurso que mantiene suspendida provisionalmente la medida favorable adoptada en primera instancia.

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“Eventualmente la tutela frente a la protección inminente de un derecho fundamental, podría ser negativa, pero como nosotros confiamos en que la justicia va a fallar en derecho y que lo realmente procedente aquí es agotar la vía ordinaria y procedimental en este caso es que ya se dio la sustentación de los recursos en calidad de recurrente y no recurrente y es un juez de segunda instancia quien tiene que decidir si confirma o revoca esta primera decisión tomada por el juzgado de primera instancia. En efecto la tutela simplemente creo yo que fue un mecanismo para dilatar el ingreso a la universidad”, aseveró.

La defensa señaló que, una vez se resuelva esa tutela, podría quedar en firme temporalmente la decisión emitida por el Juzgado Primero Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías, que ordenó el restablecimiento del derecho en favor de Gette.

“Sería cuestión de días para que sea resuelto este tema y podamos tener claridad de cuándo puede tomar posesión del cargo la doctora Gette”, indicó Bohórquez.

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Durante sus declaraciones, la abogada cuestionó la postura del Mineducación y aseguró que la entidad ha insistido en advertir supuestas consecuencias jurídicas, administrativas y financieras ante un eventual regreso de Gette.

Además, sostuvo que la actual designación del rector Jorge Enrique Senior no fue realizada por el Ministerio, sino por el Consejo Seccional de la Universidad Autónoma del Caribe, que lo eligió de manera unánime para el período 2026-2030.

La defensa también manifestó que sobre la institución existe una medida de vigilancia especial y no de intervención.

De acuerdo con la abogada, durante la audiencia la Fiscalía General de la Nación sostuvo la necesidad de restituir los derechos de Gette, al considerar que existiría un agravio derivado de un presunto fraude procesal.

“La Fiscalía ha sido muy enfática en acreditar que existe la presunta comisión de un delito de fraude procesal donde resulta víctima Gette Ponce. En este caso, pues como persecutor de la acción penal, también es claro que existe un agravio y que la restitución de ese derecho es necesaria para cesar los efectos producidos por el delito”, declaró Bohórquez.

Por otra parte, Bohórquez aseguró igualmente que la sanción impuesta a Silvia Gette en el proceso relacionado con el caso del millón de dólares ya fue cumplida desde 2022 y recordó además que la exdirectiva recuperó su libertad el 13 de junio de ese mismo año.

“El mensaje que quiere mandar la doctora Silvia Gette a toda la comunidad en general es que esta es una nueva era que está a punto de comenzar y que solamente el amor y el trabajo mancomunado de la mano con los egresados, estudiantes actuales, padres de familia y comunidad en general, se puede lograr que la Universidad Autónoma del Caribe vuelva a su época dorada, que pueda recuperar los bienes que le fueron arrebatados y que fueron dilapidados”, concluyó la jurista.