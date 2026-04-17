En medio de una visita técnica de inspección a unas obras de ingeniería civil que la alcaldía de Sincelejo viene ejecutando desde principio de año en el arroyo Pintao, sobre la Troncal de Occidente, a su paso por el barrio Las Delicias, el alcalde Yahir Acuña Cardales anunció que seguirán ejecutando las que sean necesarias para evitar que el puente siga cediendo y que tengan que cerrar el paso por esa importante calzada.

Hace tres días la secretaria de infraestructura del municipio, Soley Junco, anunció en una sesión del Concejo que una de las medidas urgentes a decretar para evitar que el puente colapse por completo, era el cierre de la calzada, pero este viernes el alcalde adujo que no será necesario porque las obras complementarias que está realizando el Fondo Rotatorio Municipal de Valorización de Sincelejo (Fomvas), han logrado estabilizar y consolidar el talud “reduciendo el riesgo de afectaciones mayores en la infraestructura”.

Cortesía Alcaldía de Sincelejo

En la zona han instalado gaviones, “una solución que ha resultado determinante para contener el avance del daño estructural. Sumado a la estabilización del talud, han permitido proteger los costados del puente y disminuir el riesgo de desplazamientos adicionales. Sin estos gaviones, el puente ya habría presentado un desplazamiento vertical mucho mayor”, afirmó el alcalde Yahir Acuña Cardales.

Explicó, desde sus conocimientos como ingeniero civil, que la problemática que se registra en el Puente Pintao tiene origen en un proceso de socavación progresiva en la base del puente, la erosión del concreto en las aletas comprometió gradualmente los cimientos de la estructura.

Cortesía Alcaldía de Sincelejo

“Lo que ha venido cediendo es la base del puente. Las aletas fallaron debido a la socavación del concreto”, precisó.

Finalmente el mandatario de los sincelejanos informó que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) avanza en el proceso de licitación del estudio de patología estructural, que permitirán definir la solución definitiva para la recuperación integral del puente. Una vez adjudicado el contrato y entregados los resultados de la consultoría, articularán acciones de manera conjunta para la ejecución de las obras requeridas.