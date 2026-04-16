Tras la denuncia pública por redes sociales y medios de comunicación que hizo este miércoles 15 de abril la ingeniera biomédica, especialista en gerencia en salud y modelo María Carolina Ruíz Martínez sobre acosos sexuales y laborales por parte del gerente del Hospital Universitario de Sucre, sede Sincelejo, Ezequiel Díaz Navarro, las autoridades en el departamento se pronunciaron.

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La gobernación de Sucre, a través de un comunicado enviado a las 10:47 de la noche del miércoles, dijo que “rechaza de manera contundente cualquier forma de acoso, abuso o conducta inapropiada en contra de las mujeres”.

A su vez indica que “desde el primer momento en que conocimos la denuncia realizada a través de redes sociales por la ingeniera María Carolina Ruiz, funcionaria del Hospital Universitario de Sincelejo, sobre presunto acoso laboral y conductas inapropiadas en su entorno laboral, activamos el protocolo de atención y, desde esta misma tarde, está siendo acompañada por la Secretaría de la Mujer, con todo el respaldo institucional para protegerla y hacer seguimiento a su proceso ante las autoridades”.

EL HERALDO conoció que la Secretaría de la Mujer tras conocer la denuncia que este medio también hizo pública contactó a la víctima para concertar un encuentro que se realizará este jueves jueves 16 de abril.

Agrega el comunicado del gobierno que lidera Lucy García Montes que este, el caso de la ingeniera biomédica María Carolina Ruíz Martínez, “es de la mayor importancia para el departamento, especialmente en un momento en el que avanzamos en el propósito de fortalecer nuestros hospitales y la salud de los sucreños, así como el bienestar y los derechos del personal que día a día enfrenta grandes desafíos y que no debería tener que vivir situaciones como estas. Por eso, debe ser atendido con celeridad, con responsabilidad y con resultados”.

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A raíz de este hecho la gobernación anuncia que ha reforzado sus canales de atención y la línea #YoSiTeCreo 3205874422, para que cualquier mujer en Sucre que quiera ser escuchada pueda hacerlo con confianza, además la Secretaría de la Mujer está disponible para acompañar, orientar y proteger.

“Reiteramos nuestro respeto por el debido proceso y por las competencias de cada instancia. Pero también somos claros en que las investigaciones deben avanzar con celeridad, transparencia y con todas las garantías para quien ha tenido la valentía de alzar su voz. La gobernadora Lucy García, como mujer, como profesional de la salud y como líder de este departamento, ha dedicado su vida a abrir caminos para otras mujeres. Y hoy, ese compromiso es más firme que nunca”, puntualiza el comunicado.

Senadora se pronuncia

Antes de este pronunciamiento oficial la senadora sucreña por el Partido Liberal, Karina Espinosa Oliver, ya lo había hecho a través de sus redes sociales indicando su “profunda preocupación frente a las denuncias sobre presuntos hechos de acoso laboral, amenazas e intimidación sexual en el hospital regional de Sincelejo”, al tiempo que por la gravedad de estas acusaciones la congresista “exige una respuesta inmediata, seria y con celeridad por parte de las autoridades competentes. Aquí no puede haber dilaciones ni silencios institucionales. El departamento de Sucre necesita garantías reales para que las mujeres puedan trabajar sin miedo”.

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Reitera Espinosa Oliver su respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia, pero indica que “cuando están en juego la dignidad, la integridad y los derechos de una mujer, el Estado tiene la obligación de actuar con contundencia. No podemos permitir que el poder se utilice para intimidar, presionar o vulnerar. Eso es inaceptable en cualquier escenario, y más aún en lo público. Hoy el mensaje es claro: investigación inmediata, acciones contundentes y justicia”, sostuvo la senadora Karina Espinosa al tiempo que le expresó su respaldo total a la presunta víctima, quien debe contar con protección, acompañamiento y todas las garantías.

Además de las autoridades la ciudadanía también se ha pronunciado sobre esta grave denuncia, al tiempo que le piden al Ministerio de Trabajo que se pronuncie y recuerdan que “deben aprovechar las denuncias de más mujeres a las que trata mal, que grita delante de todo el mundo. Las que trasladó con insultos. Ellas lloraban y le suplicaban y ese director las humillaba. Revisen para que no quede en el silencio”.

Veedores y abogados que se han comunicado con EL HERALDO para hablar de este tema instan a “la gobernadora a separar del cargo al gerente del Hospital y que la Procuraduría Regional de Sucre y la Fiscalía inicien de oficio las investigaciones”.