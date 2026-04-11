Los miembros de la Asociación de Empresarios Turísticos del Golfo de Morrosquillo y Sucre (Asetur GM-Sucre) conmemoraron su aniversario número 15 y a su vez eligieron a los miembros de la junta directiva 2026-2027.
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Esto se llevó a cabo en el marco de la asamblea general de asociados de este gremio que está al servicio del turismo regional.
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El encuentro se efectuó en el prestigioso hotel Laguna Beach, que es un proyecto nuevo, de los más sofisticados en el Golfo de Morrosquillo y que es de propiedad de uno de los asociados de Asetur GM – Sucre, y a este asistieron empresarios, líderes del sector, autoridades civiles y de la fuerza pública y aliados estratégicos.
Además de la elección de la nueva junta los asociados evaluaron los avances, definieron retos y proyectaron el futuro del turismo en el departamento de Sucre.
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Henry Valencia Alzate, presidente saliente, sostuvo que “Asetur GM ha logrado posicionarse como la principal organización turística del departamento de Sucre, integrando a empresarios del sector hotelero, gastronómico y de servicios, con el propósito de fortalecer la competitividad del destino. Su enfoque ha estado orientado a la promoción, la formalización empresarial y la gestión de proyectos que impulsen el desarrollo sostenible de la región”.
Destacó a su vez el crecimiento del gremio, el aumento en la participación empresarial y su incidencia en escenarios de promoción turística nacional e internacional.
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La presidencia de Asetur GM – Sucre para este nuevo año quedó en manos de Diego Jaramillo con la suplencia de Henry Valencia Alzate; en la vicepresidencia la principal es Alicia Martínez y el suplente Mauricio Espitia; como tesorera Cristina Toscano y suplente Yesenia Navarro Rodríguez; el secretario es Cristian Manrique y el suplente Carlos Vitola, y como fiscal fue elegido Luis Carlos Sierra y en la suplencia Octavio Manrique.