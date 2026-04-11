Los miembros de la Asociación de Empresarios Turísticos del Golfo de Morrosquillo y Sucre (Asetur GM-Sucre) conmemoraron su aniversario número 15 y a su vez eligieron a los miembros de la junta directiva 2026-2027.

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Esto se llevó a cabo en el marco de la asamblea general de asociados de este gremio que está al servicio del turismo regional.

El encuentro se efectuó en el prestigioso hotel Laguna Beach, que es un proyecto nuevo, de los más sofisticados en el Golfo de Morrosquillo y que es de propiedad de uno de los asociados de Asetur GM – Sucre, y a este asistieron empresarios, líderes del sector, autoridades civiles y de la fuerza pública y aliados estratégicos.

Además de la elección de la nueva junta los asociados evaluaron los avances, definieron retos y proyectaron el futuro del turismo en el departamento de Sucre.

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Henry Valencia Alzate, presidente saliente, sostuvo que “Asetur GM ha logrado posicionarse como la principal organización turística del departamento de Sucre, integrando a empresarios del sector hotelero, gastronómico y de servicios, con el propósito de fortalecer la competitividad del destino. Su enfoque ha estado orientado a la promoción, la formalización empresarial y la gestión de proyectos que impulsen el desarrollo sostenible de la región”.

Destacó a su vez el crecimiento del gremio, el aumento en la participación empresarial y su incidencia en escenarios de promoción turística nacional e internacional.

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La presidencia de Asetur GM – Sucre para este nuevo año quedó en manos de Diego Jaramillo con la suplencia de Henry Valencia Alzate; en la vicepresidencia la principal es Alicia Martínez y el suplente Mauricio Espitia; como tesorera Cristina Toscano y suplente Yesenia Navarro Rodríguez; el secretario es Cristian Manrique y el suplente Carlos Vitola, y como fiscal fue elegido Luis Carlos Sierra y en la suplencia Octavio Manrique.