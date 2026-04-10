En el municipio sucreño de Coveñas, frente al mar Caribe, 2.395 nuevos uniformados de la Armada Nacional, entre ellos 68 mujeres, juraron bandera y desde ya se incorporan a las filas de la fuerza pública para velar por la seguridad en el país.

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Armada Nacional

La ceremonia, cargada de muchos sentimientos, contó con la presencia de unas siete mil personas, incluidos los familiares de los nuevos uniformados, y fue presidida por el mayor general Rafael Olaya Quintero, comandante de la Infantería de Marina.

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También asistió el brigadier general Nelson Ricardo Fernández Rojas, comandante de la Base de Entrenamiento e Instrucción de Infantería de Marina, además del cuerpo de oficiales y suboficiales de esta unidad estratégica en el Golfo de Morrosquillo de Sucre.

Los nuevos 2.395 infantes de Marina pertenecen al primer contingente de 2026 y superaron las exigencias del entrenamiento durante diez semanas en tres batallones para integrar oficialmente la misión de proteger los mares, ríos y costas de la Nación en unidades estratégicas del Caribe, Pacífico, Orinoquía y Amazonía colombiana.