Un juez de la República con funciones de control de garantías envió a prisión a dos hombres que en la ciudad de Sincelejo golpearon a una mujer y luego la robaron.

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La medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario que les solicitó un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Sucre cobija a Sebastián Andrés Ozuna Márquez y Sebastián Martínez Cifuentes.

Los hechos que dieron origen a esta decisión ocurrieron el Viernes Santo 3 de abril en el barrio Tierra Grata, donde la víctima fue agredida en la cabeza con un arma de fuego y despojada de sus pertenencias. Ellos huyeron y la Policía, en una rápida reacción que fue apoyada por la ciudadanía y la víctima que entregó características de estos, los capturó a la altura del barrio Divino Salvador, también en la zona norte de la capital sucreña.

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Les hallaron en su poder una pistola, un proveedor y tres cartuchos para la misma, por eso la Fiscalía les imputó los delitos de tentativa de hurto calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, ambos agravados, que no aceptaron.