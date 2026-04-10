De forma ágil, en el menor tiempo posible y con el acompañamiento del Ministerio de Salud, así se debe reversar la fusión por absorción de los cuatros hospitales de la red pública de salud de Sucre.

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Así lo concluyó la gobernadora Lucy García Montes al término de una mesa de trabajo virtual preparatoria que se efectuó desde el Hospital de San Marcos con funcionarios del ministerio donde además fue establecida la ruta para el saneamiento de los hospitales que están fusionados.

“Hay un gran propósito y es sacar este proceso adelante entre todos, que nuestros hospitales estén al día, que nuestro personal de salud reciba oportunamente sus salarios y que se garanticen condiciones dignas para la prestación del servicio, y eso es lo más importante”, aseguró la gobernadora.

Cortesía Gobernación de Sucre

La mesa de trabajo contó con la participación del viceministro Jaime Urrego, la Dirección de Prestación de Servicios del Ministerio de Salud, funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental de Sucre, el Hospital Universitario de Sucre, diputados de la Asamblea Departamental de Sucre y personal asistencial y administrativo de la entidad.

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Diana María Calderón Jiménez, enfermera en San Marcos, destacó “el nuevo camino que comienza, que busca mejorar la salud de los sucreños y nuestra condición laboral”.