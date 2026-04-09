El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Corozal, Sucre, anunció que el fallo por el crimen del periodista Mardonio Mejía Mendoza, ocurrido el 24 de enero del año 2024 en su natal municipio de San Pedro será condenatorio.

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El anuncio se produjo en las últimas horas en una audiencia pública virtual que se extendió por más de una hora y en la que el juez programó para el próximo 24 de abril -día en el que se cumplen dos años y tres meses del hecho de sangre- la lectura del fallo.

El condenado en este caso por el delito de homicidio agravado en concurso sucesivo y heterogéneo con porte ilegal de armas de fuego es Ledinwit Yesith Díaz Mercado, a quien unidades de la Policía Nacional que prestan sus servicios en el municipio de San Pedro capturaron minutos después del crimen gracias a la características entregadas por ciudadanos, entre ellas la ropa que vestía y la dificultad para caminar debido a una discapacidad.

A Díaz Mercado lo detuvieron en la invasión 11 de Noviembre, cercana al sitio del homicidio que fue el barrio Keneddy, en la casa del periodista y donde además funcionaba la Emisora Sonora Stéreo, que desde entonces se apagó.

El señalado asesino, de quien las autoridades lograron probar su participación en los hechos a través de videos y testimonios de la ciudadanía, está en libertad por vencimiento de términos. Es nativo de Pijiño del Carmen (Magdalena) y su último lugar de residencia fue en el barrio El Progreso, en Magangué (Bolívar), cerca de San Pedro (Sucre) donde ocurrió el crimen y de donde era nativa la víctima.

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De acuerdo con el relato de la justicia, el 24 de enero de 2024 Mardonio Mejía llegó a su casa a eso de las 6:55 de la tarde en su motocicleta, la ingresó y estando sobre ella apareció el sicario que era parrillero de otra moto y que lo esperaba en una esquina, y le disparó en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida.