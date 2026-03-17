La colisión entre dos vehículos, uno de ellos de la Armada Nacional, dejó seis infantes de Marina heridos, más un civil.

Lea: En Cartagena fortalecen alianza con el Icbf para mejorar la infraestructura de los CDI y Centros de Vida

Este último, de acuerdo con la ciudadanía, es Édgar García, quien conducía el vehículo recolector de desechos de la empresa Aseo Pronto que se estrelló contra el que transportaba a los infantes adscritos al Batallón Fluvial N° 17 que tiene sede en Magangué, Bolívar.

Suministrada

El evento vial, que afectó la movilidad en el corredor de Puerta de Hierro, ocurrió a la altura del corregimiento Juan Arias, en límites con el municipio sucreño de Buenavista, cuando sobre el territorio estaba lloviendo a eso de las 3:30 de la tarde de este martes 17 de marzo.

Lea: Golpe al microtráfico en Mompox: capturan a cuatro expendedores

Al parecer, el conductor del carro de aseo habría perdido el control de este y colisionó con el de la Armada Nacional.

Todos los heridos permanecen internados en el Hospital la Divina Misericordia, en Magangué.