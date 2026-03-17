Con el propósito de seguir ampliando y mejorando la oferta institucional para la niñez y las poblaciones vulnerables, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz tuvo una mesa de trabajo con Rosmira Beltrán, directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), en la que revisaron proyectos estratégicos enfocados en la infraestructura de atención social en la ciudad.

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Durante el encuentro, coincidieron en la necesidad de enfocar las inversiones en las verdaderas necesidades de la comunidad, por lo que avanzan en la estructuración de un proyecto de educación que incluirá la construcción de un nuevo hogar infantil en la ciudad que permitirá fortalecer la atención integral a la primera infancia en Cartagena.

Acordaron realizar una nueva reunión después de Semana Santa, en la que se presentarán y revisarán los diseños del nuevo hogar infantil y su ubicación, paso clave para avanzar hacia su futura ejecución.

“Los hogares infantiles o centros de desarrollo infantil son benéficos para las comunidades, para que el niño pueda cumplir un desarrollo y crecimiento adecuado en cuanto a las necesidades que puede presentar en su comunidad. La construcción de un nuevo CDI aportará futuro a los niños o niñas que lleguen hasta el”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Actualmente, Cartagena cuenta con 30 Centros de Vida (CDV), que atienden a cerca de 4.000 personas mayores en zonas urbanas, rurales e insulares. En cuanto a la atención a la primera infancia, la ciudad registra al menos 10 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) operativos y en proceso de intervención, distribuidos en distintos barrios y corregimientos.

Esta administración ha priorizado la recuperación de espacios dignos para la atención de la primera infancia en Cartagena, devolviéndole a cientos de familias infraestructuras que durante años estuvieron en el abandono y la desidia. Entre las intervenciones más recientes está la renovación del CDI Puerto Rey, entregado en marzo de 2026 y que hoy beneficia a 102 niños y niñas, y el CDI Sueños Unidos, en el barrio Bicentenario, reabierto en noviembre de 2025 tras su recuperación, ampliando la atención para cerca de 200 menores de esta zona de la ciudad. Además rehabilitaron el CDI de La Perimetral para beneficiar a centenares de niños de barrios como Olaya Herrera, El Líbano, La Candelaria, entre otros.

También destaca la construcción del nuevo CDI Huellas de Esperanza, inaugurado en junio de 2025 en Villas de Aranjuez, una infraestructura que hoy brinda atención integral a más de 300 niños y niñas, fortaleciendo la red de cuidado y formación para la primera infancia en Cartagena.