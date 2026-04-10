La ciudad de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, fue ratificada por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) como sede de la Copa Mundial de Sóftbol Masculino Sub-23 a realizarse entre el 25 de abril y el 3 de mayo.

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Además de ratificar la realización de este evento —por primera vez en Colombia— la WBSC dio a conocer a través de un comunicado de prensa la actualización del calendario de juego que, a su juicio, “garantiza una distribución más equilibrada de los partidos entre las dos sedes, al tiempo que proporciona una mayor flexibilidad para reprogramar los partidos en caso de aplazamientos por motivos meteorológicos”.

Los encuentros entre la docena de equipos que representan a igual número de países se disputarán en los estadios Eduardo Porras y 20 de Enero. El primero será el principal y en razón a ello está siendo sometido a unas reparaciones para que esté en óptimas condiciones dentro de 15 días cuando se inicia la Copa Mundial de Sóftbol Masculino Sub-23.

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De acuerdo con la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) los cambios en el calendario de juego incluyen la actualización de los horarios y la asignación de sedes para algunos partidos.

Diariamente serán disputados tres partidos en el Estadio Eduardo Porras y tres en el Estadio 20 de Enero. Colombia, el país anfitrión, jugará todos sus partidos en el Estadio 20 de Enero, donde además será la ceremonia inaugural el 25 de abril a partir de las 6:30 de la tarde.

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Los equipos que participarán fueron distribuidos en dos grupos así:

Grupo A: Nº. 1 Japón, Nº. 3 Argentina, Nº. 7 Nueva Zelanda, Nº. 9 Chequia, Nº. 13 Colombia (anfitrión), y Nº 14 Sudáfrica.

Grupo B: Nº. 2 Venezuela, Nº. 4 Canadá, Nº 6 Australia, Nº. 8 México, Nº. 10 Singapur, y Nº. 19 Dinamarca.

“La Ronda de Apertura se disputará del 25 al 29 de abril. Los tres primeros equipos de cada grupo pasarán a la Súper Ronda, mientras que los tres últimos jugarán la Ronda de Clasificación. La Súper Ronda y la Ronda de Clasificación se jugarán del 30 de abril al 2 de mayo, y los partidos por las medallas tendrán lugar el 3 de mayo”, informó la WBSC.

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Los dos mejores equipos de la clasificación de la Super Ronda avanzarán a la Final del Campeonato Mundial, mientras que los equipos que queden en tercer y cuarto lugar competirán en el Partido por la Medalla de Bronce.

A continuación el calendario de juegos: