Un 10 % de avance registran las obras de construcción del Corredor Verde que ejecuta la gobernación de Córdoba entre los barrios Minuto de Dios y Campo Alegre, en la margen izquierda de la ciudad de Montería.

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Este es un proyecto bandera de recuperación del espacio público en el que intervienen 9.300 metros cuadrados diseñados para el disfrute de las familias cordobesas.

El proyecto contempla parque infantil moderno y áreas deportivas, pistas de trote y senderos peatonales, instalación de puestos de venta para dinamizar el comercio local, además de la pavimentación de 710 metros lineales con urbanismo completo, garantizando entornos seguros y vías dignas para el sector.

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Durante la tarde de este viernes 10 de abril el gobernador Erasmo Zuleta Bechara estuvo en la zona inspeccionando estos trabajos.