De cara al proceso democrático participativo comunal que se avecina en el país y en el que en el departamento de Sucre serán elegidas 1.385 Juntas de Acción Comunal (JAC), la gobernación a través de la Subsecretaría de Paz, Derechos Humanos y Participación Ciudadana, viene acompañando a las comunidades para su fortalecimiento.

Lea más: Asetur GM-Sucre eligió su nueva junta directiva y conmemoró sus 15 años de servicio

El subsecretario de Paz, Derechos Humanos y Participación Ciudadana, Víctor Teherán Benavides, sostuvo que el departamento de Sucre se ha estado preparando desde hace varios meses para este proceso de elección visitando los distintos municipios y brindando asistencia técnica y jurídica a las organizaciones comunales con la finalidad de que puedan cumplir con toda la normatividad y las exigencias legales para participar de las elecciones.

Esta jornada democrática se desarrollará respetando la autonomía de cada junta, permitiendo que estas escojan el mecanismo de votación que mejor se ajuste a sus dinámicas internas, ya sea mediante el sistema de planchas o el sistema de listas.

Ver más: Las filas de la Armada Nacional se fortalecen con el ingreso de más de dos mil infantes de Marina

“La recomendación a las Juntas de Acción Comunal es el cumplimiento del debido proceso y las garantías de transparencia, asegurando la participación de todos los afiliados”, agregó Teherán Benavides.