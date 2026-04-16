Treinta y cinco cabecillas señalados por la fuerza pública de integrar las estructuras armadas del Clan del Golfo y los Norteños, y que delinquen en la ciudad de Sincelejo, están en la mira del Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen.

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Así lo informó el alcalde Yahir Acuña Cardales este miércoles 15 de abril durante un acto público en la Plaza de Majagual donde reiteró que la ciudad se mantiene con los mejores estándares de seguridad en el país puesto que es donde menos hurtos a personas y comercio se registra, al igual que la reducción en los homicidios.

Reiteró el burgomaestre que este trabajo se debe a la fuerza pública y de manera especial al Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen que opera desde hace dos años cuando inició su mandato y recibió a Sincelejo en el puesto 23 de las ciudades más inseguras y peligrosas del mundo.

Cortesía Alcaldía de Sincelejo

“Hablarle de frente a las estructuras criminales, enfrentarlas y llamarlas por su nombre, ha dado resultado. Los hemos golpeado, han sido judicializados varios, y los vamos a seguir golpeando, porque aún hay objetivos de alto nivel y de valor estratégico que hay que golpear y que están en el cartel de las siluetas que hemos sacado a la luz pública”.

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Los objetivos de búsqueda están reseñados con sus alias, pero las autoridades requieren de sus identidades para individualizarlos, identificarlos y capturarlos, entre ellos están ‘Primera’, ‘Mago’, ‘Payaso’, ‘Régulo’, ‘González’, ‘Nelson’, ‘Bola’, ‘Tomás’, ‘Papo’, ‘Diego’, ‘Quilla’, ‘Julián o Pato’, ‘Patacón’, ‘Chinga’ y ‘Triple 7’, entre otros.

Acuña Cardales hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que colabore con la identificación de estos individuos haciendo énfasis en que el éxito de este modelo de seguridad depende de la unión entre la comunidad y las autoridades.

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El alcalde también anunció que su administración trabaja en alianza con la gobernación de Sucre para crear un centro de investigación criminal y precrimen con la finalidad de que todas las instituciones puedan adelantar procesos articuladamente por la seguridad.

Cortesía Alcaldía de Sincelejo

“Existe el reto de instalar el centro de monitoreo con al menos cinco mil cámaras que ya hay instaladas; se acabaron varias caletas en las zonas norte y sur y aún faltan más; se han salvado muchas vidas activando la ruta de la vida, proporcionando albergue y protección; se ha iluminado la ciudad con el cambio de más de siete mil luminarias y el restablecimiento de al menos 20 mil más, y hemos tenido confesiones de acciones criminales que en otras ciudades no se dan, lo que conlleva a un alto porcentaje de esclarecimiento comparado con el de otros territorios. Los logros en materia de seguridad han sido extraordinarios, y estoy a gusto con el trabajo de la fuerza pública”, puntualizó el alcalde Yahir Acuña Cardales.