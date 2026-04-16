En planes de control y verificación de antecedentes, la Policía Nacional, logró la captura de un hombre de 72 años de edad, quien era requerido por la justicia por el delito de homicidio.

Leer también: Capturan a joven que hizo disparos en una zona comercial de Riohacha

El procedimiento se llevó a cabo en la carrera 2 con calle 8, zona céntrica del municipio de El Molino, La Guajira.

Durante la verificación, los uniformados evidenciaron que el ciudadano presentaba un requerimiento judicial vigente. Tras la confirmación con unidades de Policía Judicial, se estableció que el capturado era solicitado por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Riohacha, en el marco de un proceso por el delito de homicidio.

El privado de la libertad fue identificado como Héctor Julio Melgarejo Molina, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía en turno del municipio de San Juan del Cesar.

El coronel Salomón Bello Reyes, comandante del Departamento de Policía La Guajira, indicó que, “este resultado demuestra la efectividad de los controles que realizan nuestros uniformados en todo el territorio. Seguimos trabajando sin descanso para hacer cumplir la ley y garantizar la seguridad de nuestras comunidades, logrando que personas requeridas por la justicia respondan ante las autoridades.”