Un nuevo atentado sicarial cobró la vida de un joven en el perímetro urbano del municipio de Manaure, La Guajira.

Leer también: Grupos especiales de la Policía llegan a La Guajira para operaciones de alto impacto

La víctima respondía al nombre de Raúl Gámez, quien era integrante de la etnia indígena wayuu.

El atentado se registró en la mañana de este miércoles 15 de abril, en jurisdicción del barrio El Carmen.

Según la información preliminar, el mencionado se encontraba en la terraza de una vivienda cuando fue sorprendido por dos hombres a bordo de una motocicleta. El parrillero descendió del vehículo, sacó un arma de fuego y le propinó varios balazos a la altura del tórax y cabeza, los cuales le causaron la muerte en el acto.

Por su parte, los sicarios huyeron con rumbo desconocido, al mismo tiempo que residentes del sector alertaron a la Policía Nacional.

Instantes después, unidades policiales llegaron a la escena del crimen para adelantar los actos urgentes e inspección al cadáver, pero este fue retirado del sitio por sus familiares, aplicando los usos y costumbres del pueblo wayuu.

De igual manera, los investigadores judiciales iniciaron las labores para tratar de establecer los móviles del homicidio. Asimismo, las autoridades verifican si esta acción tendría relación con la guerra anunciada por alias Naín, cabecilla de la Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, mediante un video que se hizo viral en redes sociales, por lo que la Fuerza Pública mantiene la alerta.