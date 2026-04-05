Durante este fin de semana ha circulado en redes sociales y web, una presunta orden de captura en contra del alcalde de Manaure, La Guajira, Jhon Galvis Pimienta Jusayú, por su supuesta vinculación al atentado con arma de fuego que sufrió la psicóloga Catherin Paola Torres Barro, el pasado 22 de marzo en la terraza de su casa en Uribia.

Le puede interesar: A la cárcel tres hombres señalados de extorsionar a alcaldes en Cesar: se hacían pasar por una red de veeduría ciudadana

Frente a esta supuesta orden judicial, fuentes consultadas por EL HERALDO en la Fiscalía General de la Nación, señalaron que todo es falso.

“Es completamente falso. Solo se han adelantado órdenes a Policía Judicial, y se está a la espera de los resultados. Hasta el momento no se ha avanzado en nada más y las investigaciones continúan”, reveló la fuente bajo reserva.

Vea aquí: Con IA: así se verían los 11 jóvenes de Toluviejo víctimas de falsos positivos

Es de recordar que Catherin Paola Torres Barro, de 27 años, contaba con 8 meses de gestación, cuando fue atacada por un sujeto a bordo de una motocicleta que se acercó hasta la terraza de la vivienda y le disparó en repetidas ocasiones. En ese momento la profesional se encontraba en compañía de su madre, corrió a auxiliarla.

Torres Barro fue trasladada de inmediato a una clínica en Maicao, donde le practicaron una cesárea de emergencia y su hija se salvó, mientras que ella se recupera.

Lea también: Luto en Sincelejo por la muerte del médico y gestor cultural Róger Padilla Paternina

También, la Alcaldía Municipal de Manaure, y el alcalde Jhon Galvi Pimienta Jusayu, a través de un comunicado a la opinión pública, expresó, “totalmente falsa la información que circula en algunos medios y plataformas digitales, sobre la supuesta existencia de una orden de captura en contra del mandatario. Esta versión carece por completo de sustento jurídico y constituye un acto irresponsable que atenta contra la institucionalidad, la confianza y el buen nombre de quien hoy ejerce un mandato legítimo conferido por el pueblo”.

De igual forma, anunciaron que se adelantarán las acciones legales correspondientes contra los responsables de la difusión de esta información falsa, con el propósito de salvaguardar la honra, el buen nombre y la estabilidad institucional del municipio.