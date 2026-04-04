La ciudad de Sincelejo está de duelo, en especial los sectores de la medicina y la cultura por la muerte de Róger Padilla Paternina.

El destacado médico (ginecólogo) y gestor cultural falleció la mañana de este Sábado de Gloria, 4 de abril, en la Clínica Santa María, de Sincelejo, donde completaba una semana de estar internado por quebrantos de salud.

Padilla Paternina se destacó, con honores, tanto en la medicina como en la cultura. Fue el creador y director del Ballet Folclórico de Sincelejo, organización con la que logró poner en alto el nombre de su tierra natal llevando sus presentaciones a los mejores teatros del país.

Además fue el creador del Reinado Nacional del Fandango que se efectuó en el marco de las Festividades del 20 de Enero, a las que estuvo ligado desde el primer día en el que se empezaron a realizar en Sincelejo en cualquiera de las administraciones de turno.

Su excelente trabajo cultural, la disciplina y alto nivel de exigencia le permitieron trabajar en cualquiera de los gobiernos sin tener en cuenta preferencias políticas.

En las fiestas más recientes del 20 de enero de este 2026 estuvo como coordinador y uno de sus eventos más ovacionados fue el Fandango Paseado en honor a Pola Becté que se desarrolló en las avenidas Sincelejito, Mariscal y Las Peñitas.

En la actualidad laboraba como ginecólogo en una IPS privada en Sincelejo, mientras que era el coordinador del Consultorio Rosa de la ESE de Sincelejo, empresa donde fue gerente.

Paz en su tumba.