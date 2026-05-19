Una alianza entre el Sena Sucre y el Banco Agrario de Colombia permitió que 28 aprendices del programa Fuerza Joven Sincelejo 2024–2026 fueran reconocidos en el marco de una iniciativa que fortalece las competencias académicas y humanas de jóvenes del departamento a través del Tecnólogo en Gestión Contable y Financiera.

La ceremonia, que se efectuó en la Sede Boston del Sena en Sincelejo, reunió a directivos del Banco Agrario, funcionarios del Sena, aprendices, familiares e invitados especiales, que celebraron la culminación de esta etapa académica como un paso significativo hacia el crecimiento profesional y personal de los participantes.

Fuerza Joven, es una alianza entre la entidad bancara y el Sena que busca fortalecer la educación y el primer empleo de jóvenes en el país, combinando formación académica con experiencia práctica en el sector financiero, mediante etapas de aprendizaje y vinculación laboral con apoyo económico y garantías de seguridad social.

El jefe Comercial Regional Costa del Banco Agrario de Colombia, Germán Ignacio Díaz Paternina, destacó el impacto social de esta alianza y el compromiso de ambas entidades con el futuro de la juventud colombiana.

“Creemos profundamente en el talento de los jóvenes y en su capacidad para transformar sus territorios. Fuerza Joven representa oportunidades reales de crecimiento, formación y proyección para quienes sueñan con construir un mejor futuro para sus familias y comunidades”, expresó Díaz Paternina.

Por su parte, el director (e) del Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios del Sena Regional Sucre, Álvaro Manuel Villareal Díaz, resaltó el valor de la formación como herramienta de transformación social y desarrollo regional.

“Esta alianza con el Banco Agrario demuestra que cuando las instituciones trabajan unidas se generan oportunidades que cambian vidas. Desde el Sena seguiremos apostándole a la formación integral de nuestros aprendices para que sean agentes de cambio en el país”, afirmó Villareal Díaz.

Además, en el mismo espacio exaltaron el compromiso y desempeño de aprendices que sobresalieron por sus valores, liderazgo y dedicación durante el proceso formativo, reflejando el ADN institucional promovido por el programa.

Uno de esos aprendices destacados del programa fue Isaac Moreno Castilla, del municipio de San Pedro, quien estudió en el Sena regional Sucre, e hizo su etapa productiva en una sucursal del Banco en Barranquilla. “Yo estoy muy agradecido porque pude desempeñarme en el área de Jefatura comercial, ampliando mis conocimientos, descubrir muchas habilidades, competencias. Desde un principio el Banco Agrario nos facilitó todo e hizo que todo fuera más sencillo”, indicó el joven.