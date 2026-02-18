La administración municipal de Montería logró, gracias a las gestiones del secretario de Desarrollo Económico, José Nicolás Barrios, que el Banco Agrario congelara los créditos por un período de seis meses a los productores y campesinos de la ciudad que hoy enfrentan graves afectaciones a causa de las inundaciones.

Por instrucciones del alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, el secretario Barrios, se reunió con la directora regional y el director nacional del Banco Agrario y revisaron la situación financiera del gremio de la producción afectado.

La congelación de los créditos es una medida prioritaria para aliviar la carga económica de quienes han visto comprometida su producción, sus cultivos y sus ingresos debido a la emergencia climática.

Barrios sostuvo que las personas damnificadas que se quieran acoger a este alivio deben acercarse a las oficinas del Banco Agrario.

“Con esta medida se logra que los productores no tengan que asumir el pago de sus cuotas en este momento crítico y puedan concentrar sus esfuerzos en la recuperación de sus actividades productivas, especialmente en las zonas rurales donde el impacto ha sido mayor”, sostuvo José Nicolás Barrios.

Están a la espera de otros beneficios gestionados ante el Fondo Nacional de Garantías y Finagro.