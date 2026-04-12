La Alcaldía de Montería, a través del Instituto Municipal de Deporte y Recreación, Imder, lanzó oficialmente el programa Montería Vive Fit 2026, una estrategia que impacta a más de 7.000 beneficiarios en las 10 comunas, tanto en la zona urbana como rural.

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Con el lema “Montería saludable” se efectuó el lanzamiento en la Plaza Cultural del Sinú con la participación especial de Elianis Garrido y una masiva asistencia de más de 2.000 personas.

Montería Vive Fit ofrece clases gratuitas en modalidades como aeróbico funcional, rumba, cardio kickboxing y yoga, con jornadas diarias que se rotan en diferentes puntos de la ciudad para garantizar el acceso equitativo de la comunidad. Además, cuenta con acompañamiento médico, fortaleciendo su enfoque integral en salud preventiva.

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El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, destacó el alcance y la evolución del programa indicando que “Montería Vive Fit es mucho más que actividad física; es una política pública que transforma vidas. Venimos de un 2025 donde logramos impactar a más de 7.700 ciudadanos inscritos, con presencia en todo el territorio, y hoy damos un paso más para ampliar esa cobertura y seguir construyendo una ciudad saludable, activa y con oportunidades para todos”.

Alcaldía de Montería

En el 2025 el programa dejó resultados significativos que respaldan su continuidad: 4.564 participantes activos en la aplicación, 3.904 valoraciones físicas bajo protocolos ISAK y presencia en decenas de puntos estratégicos, consolidándose como una de las iniciativas de mayor impacto social en el municipio.

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Uno de los pilares del programa es su plataforma digital, a través de la aplicación Montería Vive Fit, desde donde los ciudadanos pueden consultar horarios, ubicaciones y clases disponibles, facilitando el acceso y la organización de la oferta institucional.

El balance del programa también evidenció un alto nivel de apropiación ciudadana, con miles de asistencias registradas y una participación mayoritaria de mujeres, consolidando estos espacios como entornos seguros, inclusivos y de fortalecimiento comunitario.