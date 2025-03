La presentadora, actriz y bailarina Elianis Garrido aprovechó la oportunidad de una entrevista para dar detalles de lo que ha estado pasando en su vida, de sus sueños y también de lo que viene para ella.

En el podcast ‘Vos Podés’, conducido por Tatiana Franco, la barranquillera compartió todos los aprendizajes que ha tenido durante la vida, y los que le han dado el carácter de hoy en día.

“Tenía la energía desmedida y los propósitos un poco confusos. Yo estaba deprimida y no lo sabía. No solamente no lo sabía, sino que me daba vergüenza, mucha vergüenza reconocerlo. Estaba haciéndome el café en la cocina y pensaba en cuál sería la forma más decente de morir sin que me doliera tanto”, dijo.

Asimismo, sostuvo que no hay algún error que la avergüence, pues aunque ha tenido pesado algunos momentos de su vida, ella lo eligió para que sucediera así.

“Maduré muy biche, muy rápido. Siempre he tenido una maleta bien pesada sobre mis hombros que, además, yo elegí. No creo en la suerte, pero sí en que hay cosas que tienen que pasar en algún momento. Hay cosas que están escritas, y estaba escrito que yo entrara. Yo era de las que criticaba ese tipo de formatos en voz alta. Nunca digas ‘de esta agua no beberé’ porque cuando te da sed, te la tomas toditica”, añadió.

Además, dijo que cuando pasaba por un problema, era muy dura para ella, aceptarlo. “Antes me echaba a llorar en el piso, me agarraba la cintura, me daba contra la pared, no comía, me dopaba, me emborrachaba… y hacía de cada cosa una tragedia”.

Con respecto a su regreso algún día en la televisión indicó que: “Yo sé que voy a volver. Voy a volver. El año pasado estuve a punto de regresar, me vi tentada, pero como te dije antes, aprendí a decir que no. Ya sé que hay plata que no vale mi paz”.

“La plata es bonita. ¿A quién no le gusta la plata? Me ofrecieron formatos y un proyecto en el exterior. Dije que no porque el personaje tenía unas implicaciones… Tengo un par de ‘no’ como actriz y el resto son ‘sí’ porque entiendo que hay que prestarle el cuerpo al personaje y todo eso. Pero yo, Elianis Garrido, en este punto de mi vida, nunca interpretaría una bruja, ni a alguien que hiciera santería, cosas satánicas o hechicería. Esa puerta no la abro en mi casa”, describió.

También habló de su sueño de ser madre, pues es su proyecto más grande. “Ser mamá es mi proyecto de vida más importante, pero mi salud lo ha impedido. Le tengo mucho miedo a morirme joven. Mi salud estuvo en crisis un par de veces, algo que manejamos a puerta cerrada, y tengo miedo de que pueda agravarse y afectar a mi entorno. Para mí, la danza está en mi vida para sanarme y para sanar”.

“Durante mucho tiempo me miré con rabia, con enojo, con ganas de devolverme al pasado. Hoy me miro con compasión. Estoy trabajando, en la medida de mis posibilidades, en dejar de hacer las cosas de las que ya no me enorgullezco. Yo era muy reactiva en mi vida real y tenía una competencia no sana, grosera y destructiva conmigo misma. Vivía esclava del ‘qué dirán’. Terminé avergonzada de mi esencia”, finalizó.