Lejos de las cámaras de la televisión, Sara Uribe atraviesa una de las etapas más auténticas y transformadoras de su vida.

Receta para preparar perros calientes en casa con mayonesa de cilantro y miel

¿Qué dicen los astros para el sábado 21 de junio? Esto predice Mhoni Vidente

El DJ francés David Guetta anuncia concierto en Colombia: ¿Cuándo es y cuánto cuestan las boletas?

Dedicada plenamente a su hijo Jacobo y a sus nuevos proyectos, la paisa ha decidido convertir el dolor en propósito, y las heridas, en motor para emprender.

Recientemente, lanzó su marca de cuidado de la piel y el cabello llamada ‘Poderosa’. Más que un producto, este emprendimiento representa una historia personal marcada por desafíos emocionales, físicos y económicos.

A través de un video profundamente íntimo, Sara relató los momentos más oscuros que la llevaron a este renacer.

“Mi cuerpo ya no me sostenía, los dolores eran insoportables”, confiesa, al recordar una etapa en la que su salud se deterioró sin una causa clara para los médicos. La angustia física se mezclaba con el colapso emocional: “Sentí que me estaba enloqueciendo, que mi vida no tenía sentido. Había fracasado en los negocios, pensé que no volvería a amar”.

¿A qué se dedica ahora Paulo Laserna, conductor de ‘Quién quiere ser millonario’?

En ese estado, su cuerpo se convirtió en testigo silencioso de su proceso: “Terminé volviendo mi cuerpo un diario, con cicatrices que cuentan su historia a través de la piel”.

Y no es la primera vez que Sara emprende. En el pasado, apostó por un spa de uñas con sedes en varias ciudades. Sin embargo, el proyecto terminó abruptamente luego de que una persona cercana la estafara, falsificando su firma y dejándola con una deuda millonaria.

“Ya no era mi fuerza, era la fuerza de Dios”, dijo. Fue entonces cuando recordó a esa joven que estudió con esfuerzo, que cuidó de su madre en momentos difíciles, que sanó la relación con su padre y que logró cumplir el sueño de darle un hogar a su familia.