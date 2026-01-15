La casa de los famosos Colombia 3 ya lleva tres días al aire y ha generado mucho contenido fuerte para redes sociales.

Uno de los momentos más emotivos de La casa de los famosos Colombia 3 se vivió durante una conversación íntima entre Valentino Lázaro y Sara Uribe, en la que el creador de contenido dejó ver una faceta poco conocida de su personalidad y terminó quebrándose al recordar a su padre fallecido.

Hasta ahora, Valentino se había mostrado como uno de los participantes más fuertes y seguros dentro del reality, protagonizando varios episodios de tensión y polémica. Sin embargo, esta vez bajó la guardia y permitió que las cámaras captaran un momento de profunda vulnerabilidad que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Durante la charla, Valentino habló sobre su familia y recordó con orgullo que estudió química, al igual que su hermana. No obstante, el ambiente cambió cuando mencionó a su padre, una figura fundamental en su vida, cuya muerte aún representa una herida abierta.

Mientras relataba su historia, su voz comenzó a quebrarse y sus ojos se llenaron de lágrimas. Sara Uribe intentó reconfortarlo asegurándole que su papá seguramente estaría orgulloso de verlo participando en el programa y de la persona en la que se ha convertido.

La respuesta de Valentino fue directa y contundente: “No, porque está muerto”, dejando en evidencia el profundo dolor que aún carga por su pérdida.

A pesar del apoyo de la presentadora, el creador de contenido confesó que no le gusta hablar de ese tema, pues siente que todavía tiene asuntos sin resolver y le incomoda mostrarse vulnerable frente a los demás participantes.

“No me gusta hablar de eso”, expresó, antes de agradecerle a Sara por escucharlo y pedir cambiar de tema.

Uribe destacó la importancia de que el público conozca también esa faceta humana, distinta a la imagen fuerte que Valentino suele proyectar en redes sociales.