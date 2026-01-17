La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia ya comenzó a mostrar sus primeras divisiones, alianzas y favoritismos del público.

Luego de la intensa gala de nominaciones transmitida el miércoles, la producción del reality reveló los porcentajes oficiales de votación que dejaron ver quiénes arrancan con mayor respaldo de los televidentes.

Los participantes entregaron dos puntos a un nominado y uno a otro, tanto desde el confesionario como frente a sus compañeros, lo que generó momentos de alta tensión dentro de la casa.

Tras finalizar la emisión por la señal del Canal RCN, las redes oficiales del programa publicaron los resultados de la votación que permitió salvar a varias celebridades de la temida placa.

Estos fueron los participantes más votados en La casa de los famosos Colombia 3

Valentino Lázaro fue uno de los más votados con 17,30 % del apoyo del público. El artista JuanDa Caribe alcanzó exactamente el mismo porcentaje, generando un empate en el primer lugar.

Johanna Fadul obtuvo 9,20 % de los votos; Sara Uribe logró 8,20 %; Mariana Zapata alcanzó 7,20 %; Jay Torres consiguió 5,8 %; Eidevin López fue el participante con menor respaldo, con apenas 1,10 %, aunque logró salvarse de la nominación.