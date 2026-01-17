En las últimas horas, el nombre del legendario merenguero Wilfrido Vargas se convirtió en tendencia luego de que en redes sociales comenzara a circular una información que aseguraba que el artista dominicano había fallecido a causa de un cáncer.

Ante la preocupación generada entre sus seguidores, el equipo del cantante emitió un comunicado oficial en sus redes sociales para desmentir categóricamente los rumores y confirmar que el intérprete se encuentra en excelente estado de salud.

A través de un mensaje en Instagram, el equipo de trabajo de Wilfrido Vargas aseguró que la información difundida es completamente falsa y que el artista continúa con una vida activa, enfocado en sus proyectos musicales.

Instagram wilfridovargas_oficial Comunicado de Wilfrido Vargas sobre su supuesto fallecimiento

“Wilfrido Vargas está bien, saludable y trabajando con entusiasmo en la producción de su nuevo álbum”, señala el comunicado.

Además, destacaron que el ícono del merengue sigue comprometido con su carrera y con el público que lo ha acompañado durante décadas.

Asimismo, agradeció las múltiples muestras de cariño, preocupación y mensajes de apoyo que recibieron tras la difusión del rumor, tanto de seguidores como de colegas del medio artístico.

Sin embargo, también hicieron un llamado a la responsabilidad digital y a verificar la información antes de compartirla, para evitar la propagación de noticias falsas que generan alarma innecesaria.

El comunicado confirmó que el cantante mantiene intacta su agenda artística y que muy pronto se reencontrará con su público. Como parte de sus próximos compromisos, Wilfrido Vargas se presentará el próximo 31 de enero en Barranquilla, en un esperado encuentro musical en la Coronación de los Reyes del Carnaval de la 44.