Belinda sorprendió a sus seguidores al confirmar que en 2026 dejará de vivir en México para iniciar una nueva etapa profesional en Europa.

La cantante y actriz mexicana reveló que se mudará temporalmente a España para participar en un ambicioso proyecto artístico que marcará un giro importante en su carrera.

La intérprete de “Ángel” y “Amor a primera vista” compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó una imagen desde el interior de un avión acompañada de un mensaje de despedida. En el texto, la artista expresó que su salida del país le genera sentimientos encontrados.

Instagram belindapop Belinda se va de México

“Adiós México… me da melancolía cambiar de país por un tiempo”, escribió la cantante de 36 años.

Aunque la decisión no fue fácil, Belinda explicó que su mudanza responde a un compromiso laboral que la llevará a vivir una temporada en España. Allí participará en un proyecto relacionado con Carlota, la última emperatriz de México, una producción que considera clave para su crecimiento artístico.

“Me emociona vivir esta nueva aventura en España. Carlota es un gran proyecto para mí”, agregó la artista en su mensaje.