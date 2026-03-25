El pasado 19 de enero se cumplieron 30 años de la desaparición física de la cantante vallenata Patricia Teherán del grupo “Las Diosas del Vallenato”.

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Teherán murió a los 25 años en un accidente de tránsito cerca de Cartagena. Actualmente, a más de tres décadas de su fallecimiento, la historia de su hijo, Álex Teherán, ha dado un giro que conecta el pasado con una reparación en el presente.

Su partida dejó una situación familiar que con el tiempo se convertiría en un caso complejo desde el punto de vista legal.

Meses antes de su muerte, había nacido su hijo, Álex Teherán, quien quedó bajo el cuidado de sus abuelos a los cuatro meses. Decisiones tomadas en ese momento llevaron a que su registro civil no reflejara correctamente su filiación con la artista.

Durante años, en documentos oficiales figuró como hijo de sus abuelos, lo que en términos jurídicos lo ubicaba en una posición que no correspondía con su realidad biológica.

Esta situación tuvo consecuencias directas. Al no estar reconocido legalmente como hijo de la artista, no pudo acceder a los derechos económicos derivados de su obra musical. Mientras las canciones de Patricia Teherán continuaban sonando y generando regalías, él permanecía al margen de esos beneficios.

Durante años, Álex Teherán estuvo excluido de lo que por derecho le correspondía. Recientemente, tras un proceso judicial, la situación fue corregida. Las autoridades reconocieron oficialmente su vínculo con la cantante, permitiendo que su identidad legal coincida con su origen biológico.

Ahora podrá iniciar los trámites necesarios y reclamar tanto las regalías acumuladas como las que se generen en el futuro por la música de su madre.

Álex se dedica también a la música y es padre de un niño. En su cuenta de Instagram se evidencia el gran cariño que le tiene a su madre y que nunca la olvidará.