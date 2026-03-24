Un acto de solidaridad ocurrido en 2016 volvió a cobrar relevancia en Almaty, Kazajistán, luego de que la ciudad decidiera rendir homenaje a un rescate que conmovió a miles de personas en redes sociales.

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Todo comenzó cuando un joven se lanzó al agua para salvar a un perro que había quedado atrapado en un embalse. Sin embargo, la fuerza de la corriente y las condiciones del lugar lo pusieron también en peligro.

Ante la situación, varias personas que presenciaban el hecho reaccionaron de inmediato y, sin conocerse entre sí, formaron una cadena humana para intentar rescatarlos.

Redes sociales Estatua le hicieron a jóvenes que salvaron a un perro

La unión de estas personas permitió alcanzar tanto al joven como al animal, logrando sacarlos con vida. La escena, grabada en video, se volvió viral por mostrar un ejemplo de cooperación espontánea.

La imagen de varias manos unidas frente al riesgo se convirtió en símbolo de empatía y acción colectiva.

Casi diez años después, las autoridades de Kazajistán decidieron recordar este hecho con una estatua que recrea el momento del rescate.