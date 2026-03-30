Como un milagro catalogan los cibernautas el momento cuando un motociclista logró salvarse por muy poco de un grave accidente de tránsito que terminó con un vehículo completamente incendiado.

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El video que se hizo viral el pasado 23 de marzo , que ha generado gran impacto en redes sociales, ocurrió en el departamento de Norte de Santander.

Las imágenes se ve la carretera que comunica a Pamplona con Cúcuta y un motociclista con un poncho amarillo está detenido a un lado de la vía, sin percatarse del peligro que se aproximaba.

Captura de pantalla Motociclista se salvó de morir atropellado

Segundos después, un automóvil pierde el control y se sale de la carretera, impactando con fuerza contra una estructura cercana. La colisión se produjo a escasa distancia del hombre, quien reaccionó rápidamente y logró apartarse del lugar.

La escena quedó de película. Incluso algunos usuarios señalaron que se trataba de inteligencia artificial. Tras el choque, el vehículo se incendió.

Las llamas se propagaron en cuestión de segundos, consumiendo el automotor mientras el motociclista se alejaba visiblemente afectado por lo ocurrido.

🇨🇴 A motorcyclist who was urinating on the side of the Pamplona-Cúcuta highway escaped unharmed when a concrete structure on the road miraculously prevented him from being hit, while the driver lost control and died in the fire. pic.twitter.com/MdUNDL1iJH — World In Last 24hrs (@world24x7hr) March 26, 2026

De manera preliminar, se ha indicado que una persona habría fallecido como consecuencia del siniestro, presuntamente quien conducía el vehículo.

No obstante, hasta el momento no se ha emitido un informe oficial que confirme las causas del accidente ni el número exacto de víctimas.