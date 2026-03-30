La Fundación Bolívar Davivienda anunció que abrió de manera oficial la Convocatoria 2026 de Emprende País, “un programa diseñado para líderes empresariales que buscan escalar de forma rentable y sostenible, entendido que dirigir su empresa es mucho más que operar el día a día”.

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Emprende País, explica la Fundación Bolívar Davivienda, no es un espacio académico, sino un proceso de trabajo estratégico sobre cada empresa. Durante 10 meses, los empresarios trabajan directamente sobre sus desafíos, su modelo de negocio y su estrategia de crecimiento, acompañados por consultores, mentores y otros empresarios que enfrentan retos similares.

En cuanto a los resultados del programa, detalla la Fundación que una medición realizada por 60 Decibeles confirma el impacto de la metodología:

El 64% de los empresarios aumentaron sus ventas

3 de cada 4 mejoraron la rentabilidad de su negocio

El 88% fortaleció su capacidad de manejo financiero

78% amplió sus oportunidades de conexiones de valor para el negocio

84% de los empresarios recomienda el programa

En total, durante 15 años, Emprende País ha acompañado a más de 523 empresas en 16 ciudades del país, en sectores como tecnología, salud, alimentos, logística, educación y comercio, consolidándose como un referente en el fortalecimiento empresarial en Colombia.

¿Qué encuentran los empresarios en Emprende País?

También añade la Fundación que el programa, más que formación, “es un espacio donde los empresarios trabajan directamente sobre su empresa:

Acompañamiento estratégico personalizado en los retos reales del negocio.

Mentoría con altos ejecutivos del Grupo Bolívar y empresarios, como Efraín Forero (ex Presidente de Davivienda), Jorge Rojas (Presidente de Davibank) y Livi Betancur (Vicepresidente de Talento Humano de Seguros Bolívar), quienes acompañan la toma de decisiones clave, aportan visión gerencial y experiencia directa.

(ex Presidente de Davivienda), (Presidente de Davibank) y (Vicepresidente de Talento Humano de Seguros Bolívar), quienes acompañan la toma de decisiones clave, aportan visión gerencial y experiencia directa. Construcción de un proyecto de escalamiento adaptado a cada empresa.

Acceso a una red de empresarios que permite contrastar decisiones y ampliar la perspectiva estratégica".

Fernando Cortés McAllister, director ejecutivo de la Fundación Bolívar Davivienda, señala que: “En Colombia hay empresas con todo el potencial para crecer, pero escalar exige decisiones distintas. Nuestra apuesta como Fundación Bolívar Davivienda es trabajar en el desarrollo económico del país a través del fortalecimiento del sector privado como motor de desarrollo, pero ese desarrollo sólo ocurre cuando las empresas se fortalecen de verdad.”

Convocatoria abierta: una oportunidad para escalar con respaldo

Para este 2026, la Fundación Bolívar Davivienda otorgará becas del 80 % del valor del programa, como una apuesta concreta por fortalecer el tejido empresarial del país.

“Esta convocatoria está dirigida a empresarios que se encuentran en un momento decisivo de su crecimiento: empresas con mercado por capturar, con potencial de expansión y con la necesidad de estructurar su siguiente etapa”.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 16 de abril de 2026. Más información en: https://www.fundacionbolivardavivienda.org/programas/emprende-pais/convocatorias/