La reconocida columnista y escritora Aura Lucía Mera falleció el pasado domingo 29 de marzo, y dejó un aporte a la cultura, la literatura y la opinión en el país.
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El Espectador escribió en su publicación que la señora Mera se consolidó como una voz influyente en medios de comunicación, especialmente por sus columnas en prensa escrita en este medio, donde abordó temas personales y sociales con una mirada directa y sin filtros.
¿Quién fue Aura Lucía Mera?
Aura Lucía Mera nació en Cali e inició su camino en el periodismo en la década de los 60, participando en medios regionales antes de dar el salto a escenarios nacionales. Su carrera también estuvo ligada a la gestión cultural, con un papel destacado en entidades como ColCultura.
Desde allí impulsó proyectos editoriales y promovió la difusión de obras colombianas, contribuyendo al fortalecimiento del patrimonio cultural del país.
Uno de los momentos más recordados de su trayectoria fue su participación en la organización del recibimiento de Gabriel García Márquez tras obtener el Premio Nobel de Literatura, así como su presencia en el evento como delegada oficial.
Asimismo, sacó en su libro “Testimonio de una lucha contra el alcohol y la droga”, su experiencia con las adicciones, convirtiéndose en una voz que visibilizó una realidad poco abordada en su momento.
Sus compañeros la recordarán por sus escritos y su aporte a la cultura. Asimismo, múltiples personalidades le dieron un último mensaje a través de sus redes sociaales.