En el mes de noviembre de 2025, salió a la luz una investigación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol que revelaría un posible entramado entre cabecillas de las disidencias, un general del Ejército y un alto funcionario de la Dirección General de Inteligencia.

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Los señalados serían el general Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía. El 23 de julio de 2024, en el municipio de Anorí, una caravana en la que se movilizaban siete jefes de las disidencias —acompañados por miembros de la Unidad Nacional de Protección— fue interceptada en un retén militar. Durante el procedimiento, las autoridades hallaron información y material que, según la investigación, podrían configurar delitos en flagrancia. No obstante, la Fiscalía dispuso su liberación bajo el argumento de que eran gestores de paz y que “no podían ser capturados”.

Asimismo, en medio de ese operativo se incautaron varios dispositivos con contenido relevante para las autoridades, los cuales hoy hacen parte de las más recientes revelaciones del caso.

La investigación dejó en evidencia varios hechos que provocaron rechazo, especialmente crímenes atribuidos a alias Calarcá, ocurridos durante los diálogos con el Gobierno nacional, incluido el homicidio de un líder social.

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A raíz de estos hechos, la fiscal Luz Adriana Camargo decidió reactivar el proceso en contra de ‘Calarcá’. De acuerdo con las nuevas revelaciones, en medio de la política de “paz total”, esta estructura armada habría aprovechado el escenario para fortalecerse, ejecutar asesinatos de líderes sociales, reclutar menores y cometer masacres, entre otros delitos.

Además, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló nuevos chats que resultarían clave para el proceso, ya que mostrarían cómo se habrían coordinado varios de estos hechos violentos. Uno de los casos se remonta al 6 de enero de 2024, en momentos en que las disidencias sostenían un cese al fuego con el Gobierno. De acuerdo con los mensajes, ‘Calarcá’ habría dado la orden de asesinar a uno de sus propios integrantes, un excombatiente firmante del acuerdo, al parecer porque estaba hablando en su contra.

En las conversaciones, el supuesto sicario, alias Chalá, habría enviado la imagen de un hombre amarrado, identificado como Juan Gabriel Hurtado Betancour. En el chat se lee: Calarcá: ¿Y todavía me nombra a mí?

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Captura de video: Noticias Caracol

Chalá: Sí.

Calarcá: Ese hp nunca lo he visto. ¿Y tiene más familia por ahí?

Chalá: Un tío, pero dice que no sabe por qué ese tipo está por acá.

Calarcá: Maten a ese tipo.

Chalá: Ok.

Calarcá: ¿No tiene mujer e hijo en la casa?

Chalá: Mujer sí, pero hijos no. Pero no se dieron cuenta a qué hora nos lo trajimos.

Calarcá: Jmmm, mátenlo y lo dejan por ahí, que lo recojan.

De acuerdo con los archivos obtenidos por Noticias Caracol, se observa al hombre con vida minutos antes del crimen y, posteriormente, su cuerpo sin vida. El medio indicó que decidió no difundir ese material.

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Captura de video: Noticias Caracol

Tras el asesinato, la Asociación de Firmantes del Acuerdo de Paz rechazó lo ocurrido mediante un comunicado. “En Colombia se asesina a los firmantes de paz como animales y nadie responde por este genocidio. El Gobierno nacional se hace de la vista gorda”.

Finalmente, en otro de los chats, alias Mueco le reporta a Calarcá el reclutamiento de una menor de 14 años. “Mi viejo, la muchacha de nombre Yurelli jurisdicción de Uribe, Meta. Nombre de la mamá......, padre...., hermanos cinco hombres, dos mujeres. Familia en el ejército no, familia en la guerrilla no, grado de estudio octavo, enfermedades ninguna, hijos no, edad 14 años. Ingresa como guerrillera”.