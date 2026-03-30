La aerolínea colombiana Avianca demandará a un influencer por haber utilizado un artefacto que generó un olor químico durante un vuelo entre Bogotá y Madrid el pasado 11 de marzo, informó este domingo la compañía.
Leer más: Internacional de Bogotá 0, Junior 1: Domingo de Ramos… ¡Y de Mauro Silveira!
“La aerolínea decidió terminar su contrato de transporte (con el influencer), y por consiguiente cancelar el trayecto de regreso. Así mismo, interpondrá las acciones legales correspondientes”, expresó Avianca en un comunicado.
Vuelo de Avianca con destino a Nueva York tuvo que aterrizar en Barranquilla debido a pasajero que requería atención médica
La compañía no reveló el nombre de la persona que utilizó el artefacto, pero según medios locales es el creador de contenido Yeferson Cossio, a quien siguen más de 12 millones de personas en Instagram.
Avianca precisó que esta conducta “afectó la seguridad, comodidad, el orden y la disciplina a bordo, así como la sanidad del vuelo, luego del uso de un artefacto generador de olor químico al interior de la cabina, pese a que la aeronave corresponde a un espacio cerrado y con sistema de presurización que recircula el aire de toda la cabina”.
Cuando el artefacto fue activado, el avión sobrevolaba el océano Atlántico y estaba lejos del aeropuerto más cercano, en caso de que hubiese ocurrido una emergencia que les obligase a aterrizar.
Ver también: “La vivienda en Colombia va muy mal desde que se decidió desmontar ‘Mi Casa Ya’”: Camacol
“Avianca rechaza de manera categórica cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad de su operación y que comprometa la experiencia a bordo de los clientes y personal de servicio”, agregó la información.
Igualmente, la aerolínea pidió al Congreso tramitar un proyecto de ley “para endurecer las sanciones contra pasajeros disruptivos y fortalecer la protección del personal aeronáutico, incluyendo conductas que pongan en riesgo la seguridad de un vuelo o de los pasajeros y empleados” de las compañías aéreas.